Agências são autuadas por desrespeitar Lei dos 15 minutos

Duas agências do Banco Itaú foram autuadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) nesta segunda-feira, 12, por não respeitarem o prazo máximo de espera de 15 minutos. A operação do Procon-BA apurou denúncias de consumidores.

Uma das agências fica localizada na avenida Leovigildo Filgueiras, nº 132, no bairro do Garcia. A outra agência fica situada na rua Miguel Burnier, nº 190, na Barra. Esta, além de descumprir o prazo de espera, também foi autada por não exibir exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso e por apresentar máquina para retirada de senhas defeituosa.

Outra agência do Itaú e uma do Bradesco já haviam sido autuadas pelo órgão na última sexta-feira, 9. Os consumidores podem registrar denúncias em quaisquer unidades do Procon-BA, através do Procon Fone (71 3116-0567), Whatsapp (71 9618-7320), pelo email denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br ou pelo Portal do Consumidor,

adblock ativo