Agências móveis da Coelba visitarão 4 bairros da capital

A Agência Móvel da Coelba, veículo especialmente montado para levar até os consumidores os serviços da concessionária, visitará quatro bairros de Salvador a partir da próxima terça-feira, 9, para ofertar serviços gratuitos para população. São eles: Mata Escura, Costa Azul, Vila Canária e Nordeste de Amaralina. (Confira a programação abaixo).

Nos locais, os clientes podem realizar o cadastramento na Tarifa Social de Energia, benefício do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta de luz. Para isso, os interessados devem se apresentar munidos de CPF, identidade, última fatura de energia e Número de Identificação Social (NIS) ou cartão do Bolsa Família ou número do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além do cadastramento na Tarifa Social, estão disponíveis nas unidades móveis serviços como pedidos de novas ligações, parcelamento de débitos, segunda via de conta de energia, religações, entre outros.

