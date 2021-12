Agências Móveis da Coelba visitam três bairros de Salvador

As Agências Móveis da Coelba, veículos especialmente montados para levar até os consumidores os serviços da concessionária, estarão nos bairros de Liberdade, Itapuã e Cajazeiras a partir desta segunda-feira, 29 (veja os endereços abaixo). Os atendimentos acontecerão até sexta-feira, 3, das 8h30 às 16h30, com exceção do feriado da Independência da Bahia, no dia 2.

As agências oferecem serviços como cadastramento na Tarifa Social de Energia, pedidos de novas ligações, parcelamento de débitos, segunda via de conta de energia, religações, entre outros.

Para ter direito ao atendimento, os moradores devem se apresentar com CPF, identidade, última fatura de energia e Número de Identificação Social (NIS) ou cartão do Bolsa Família ou número do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

