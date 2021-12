Agências Móveis da Coelba atendem em quatro bairros de Salvador

Através das agências móveis da Coelba, os moradores dos bairros de Armação, Pernambués, Vasco da Gama e Plataforma, em Salvador, poderão aproveitar alguns atendimentos que serão realizados, a partir desta segunda-feira, 13. Os serviços estarão disponíveis até a próxima sexta-feira, 17, das 9h às 16h30, nos estacionamentos nas lojas Hiper Bompreço dos respectivos bairros.

Nas Agências Móveis, estarão disponíveis serviços como pedidos de novas ligações, parcelamento de débitos, segunda via da fatura de energia, religações, além do cadastramento na Tarifa Social, benefício do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta de luz.

Os interessados devem levar até uma das agências CPF, identidade, última fatura de energia e Número de Identificação Social (NIS) ou cartão do Bolsa Família.

Confira abaixo os endereços de cada bairro

Armação – Avenida Otávio Mangabeira, Nº 44

Pernambués – Rua Thomas Gonzaga, Nº 219

Vasco da Gama – Avenida Vasco da Gama, Nº 864

Plataforma – Avenida Afrânio Peixoto, S/n

