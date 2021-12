Agências descumprem tempo de atendimento e são autuadas

Desde o início do ano, 13 agências bancárias de Salvador já foram autuadas pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon). O motivo é o descumprimento do tempo máximo de atendimento aos clientes, de 15 minutos em dias normais e 25 minutos em véspera ou após feriados prolongados.

As autuações foram realizadas nas agências do banco Itaú de Caminho de Areia, Calçada, Fazenda Grande e Itapuã; da Caixa Econômica Federal em Itapuã (três agências) e São Caetano; do Banco do Brasil em Itapuã e no Comércio; e em duas agências do HSBC na Avenida Manoel Dias da Silva (Pituba).

As agências infrigiram a Lei 5.978/2001, que regula o tempo de espera para atendimento nos caixas, inclusive para serviços de pagamentos a funcionários públicos municipais, estaduais e federais.

A contagem é iniciada quando o cliente estiver na fila do caixa para atendimento bancário. Para efeito de controle do tempo, os estabelecimentos bancários deverão fornecer senhas, onde constarão impressos os horários de recebimento e atendimento junto aos caixas.

Os bancos são obrigados a distribuir senhas na entrada e deverão informar o horário que terminou o atendimento. A agência do Banco Itaú, no Caminho de Areia, foi notificada por não fornecer senhas impressas com os horários. As denúncias poderão ser efetuadas através telefones 156 e 3203-3417 (Codecon).

