Agências da Coelba visitam 6 bairros

Na próxima semana, de 18 a 22/8, as três Agências Móveis da Coelba, veículos montados para levar aos consumidores de Salvador os serviços da concessionária, atendem em seis bairros. De 18 a 22/08, haverá unidade no Costa Azul, na R. Doutor Raimundo Magaldi; e no Garcia, na Praça Marquês de Olinda, no Largo do Garcia. De 18 a 21/08, o veículo vai a Valéria, na Estrada Nova Brasília, próximo ao campo de futebol. Dia 22/08 vai a Nazaré, na Praça do Campo da Pólvora, em frente ao Fórum Ruy Barbosa. Dia 23/08, estará no Engenho Velho de Brotas, no Largo do Bariri; e em Cajazeiras X, no Campo da Pronaica. Atendimento: de 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 13h, no sábado (23/8).

