Agências bancárias são autuadas pelo Procon em Cajazeiras

Duas agências bancárias de Cajazeiras, em Salvador, foram autuadas por irregularidades pelo Procon-BA, durante uma operação nesta terça-feira, 22.

Nas agências do Banco do Brasil e Bradesco, os fiscais constataram descumprimento da lei dos 15 minutos para atendimento. A ação, conforme o órgão, foi deflagrada após denúncias realizadas por consumidores.

O objetivo da fiscalização foi verificar se as agências bancárias da capital estão cumprindo a legislação que trata do tempo máximo de espera pelo usuário para ser atendido no setor de caixas dos bancos em funcionamento.

Além disso, os agentes observam monitoramento de câmeras no setor de atendimento dos caixas eletrônicos; disponibilização de seguranças (no mínimo dois) nas áreas de atendimento 24 horas.

Também é verificado ser há disponibilização de caixas exclusivos para atendimento preferencial, se ocorre uso de aparelho celular no interior da agência e se os bancos possuem instalações de divisórias opacas nos caixas de atendimento.

O consumidor que se sentir lesado pode se dirigir a qualquer unidade do PROCON ou encaminhar sua denúncia para o email (denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br).

adblock ativo