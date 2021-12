Agência recruta garotas para camarote; produtores negam

"R$ 8.000,00 por dia, mais ajuda de custo". Essa é apenas uma parte do anúncio, publicado no Facebook, de seleção de garotas para um determinado camarote em Salvador no Carnaval 2015 que repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira, 8. A Ambev e a produtora do camarote, a 2GB, negam que haja recrutamento.

Guto Ulm, sócio da produtora 2GB, responsável pelo camarote, informou que eles foram pegos de surpresa. "Já acionamos o jurídico da empresa junto com a Ambev, para identificarmos o mais rápido possível os responsáveis pelo anúncio e retirá-lo do ar", falou.

O produtor de eventos ainda disse que de forma alguma as empresas apóiam esse tipo de agenciamento. "Não apoiamos isso e logo mais vamos enviar uma nota oficial para a imprensa, em conjunto com a Ambev", completou.

Em nota enviada à imprensa, a Ambev afirma não ter relação com os recrutamentos. "A Ambev repudia veementemente qualquer prática que não esteja em total conformidade com a lei. A empresa tomará as medidas legais cabíveis para evitar que suas marcas sejam usadas de forma indevida".

O Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA) informou que vai analisar o caso e se pronunciará posteriormente.

Ficha Rosa

Exigindo "beleza essencial", a empresa Mega Polo Models Internacional, com sede em São Paulo, pretende recrutar mulheres para trabalharem no Camarote Skol.

Apesar de ganhar destaque agora, o post foi feito em novembro de 2014 e pede entre outras coisas, "no mínimo 15 fotos, entre elas, com traje de legs (sic), short com top, macacão, de biquíni ou lingerie. (fotos nuas p/ Ficha Rosa)".

Há duas categorias para as jovens. "Ficha Branca" com o cachê de R$ 1 mil e "Ficha Rosa" que receberia R$ 8 mil por dia. Na segunda categoria, as meninas teriam "acesso ÁREA VIP, SHOWS, FESTAS PRIVADAS e tudo mais", afirma o anúncio.

A reportagem tentou contato com a Mega Polo Models, por meio do telefone que consta na página do Facebook, mas não obteve sucesso. Além de enviar mensagens para garotas que confirmaram presença no evento, mas ninguém respondeu. Esse evento não é o único anunciado na página da agência. Entre eles há eventos particulares, esportivos e automobilísticos.

Confira o anúncio:

Anúncio lista os requisitos necessários (Foto: Reprodução | Facebook)

Festa particular:

