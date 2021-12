Agência Móvel da Coelba atende em Pirajá e São Caetano

Moradores dos bairros de Campinas de Pirajá e São Caetano recebem, a partir desta terça-feira, 10, atendimento das agências móveis da Coelba. Em São Caetano, a unidade móvel atende na Praça Reitor Miguel Calmon até sábado, 14.

Já em Campinas de Pirajá, o atendimento vai até sexta-feira, 13, na Rua Apolo 11. O horário de funcionamento é das 8h30 às 16h30 nos dois locais.

De acordo com a empresa, o objetivo é realizar atendimento especial de cadastramento dos clientes na Tarifa Social de Energia, benefício do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta. Além do cadastramento, estarão disponíveis serviços como pedidos de novas ligações, parcelamento de débitos, segunda via de conta de energia, religações, entre outros.

adblock ativo