Agência dos Correios na Boca do Rio é arrombada

Bandidos arrombaram Centro de Distribuição dos Correios que fica no bairro da Boca do Rio, na madrugada desta terça-feira, 26. De acordo com Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime aconteceu por volta das 3h30, na agência localizada na rua Simões Filho.

Uma equipe da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio) esteve no local e isolou a área. A Polícia Federal foi acionada e investiga a ocorrência. Não há informações se algo foi levado da agência.

