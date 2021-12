Agência dos Correios de Itapuã é atingida por incêndio

A agência dos Correios no Largo da Sereia, em Itapuã, pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 27, por volta das 6h30. Computadores, aparelhos de ar-condicionado e outros objetos foram destruídos pelo incêndio, que já foi controlado. Três viaturas participaram do combate às chamas e continuam fazendo o rescaldo no local. Não há informações sobre o que provocou o incêndio.

