Agência do INSS em Salvador é alvo de assalto por dois dias consecutivos

A agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no bairro de Itapuã, em Salvador, foi assaltada nas madrugadas de quinta, 9, e desta sexta-feira, 10. A Polícia Federal, que investiga o caso, esteve no local e informou que o ataque da sexta foi o terceiro em quatro meses na agência do bairro. O primeiro assalto não foi detalhado. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Por meio de nota, a assessoria do INSS informou que na quinta-feira, bandidos entraram no local depois de arrombarem um basculante e levaram dez computadores, dois televisores (utilizados para o sistema de senha), uma cafeteira industrial e um fogão elétrico.

Já nesta sexta, segundo a assessoria, os assaltantes conseguiram acesso no imóvel pela janela de um dos banheiros. Dessa vez roubaram monitores e outros equipamentos eletrônicos. O local foi encontrado totalmente revirado.

O órgão informou que a segurança foi reforçada no local, com o apoio da Polícia Militar. O INSS alegou que as ocorrências não vão prejudicar os segurados, já que todos os serviços agendados serão atendidos.

Quem estava com perícias médicas agendadas para os dias 9 e 10 deve ligar para a Central 135, a partir da próxima semana, para obter informações sobre a nova data para a realização do exame médico pericial.

