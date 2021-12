Agência do Banco do Brasil é assaltada no Canela

Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de assalto na tarde desta sexta-feira, 14. A agência fica localizada na avenida Araújo Pinho, no bairro do Canela, e foi assaltada por volta das 15h.

Segundo informações preliminares da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar, dois indivíduos invadiram a agência, logo após fugiram em um veículo preto sentido avenida Garibaldi. Não há informações sobre o que foi roubado do local. Policiais da 18ª CIPM estão no local do roubo.

