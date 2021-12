Agência de notícias A TARDE leva Bahia para o Brasil

O melhor do conteúdo jornalístico baiano chega aos principais veículos impressos e eletrônicos também através da Agência de Notícias A TARDE, em funcionamento desde 2007. Um dos seus idealizadores, o jornalista ex-coordenador do projeto, Paixão Barbosa, lembra que o início, há cerca de 10 anos, foi apenas como agência de fotos direcionadas aos primeiros clientes-parceiros.

Vale lembrar que naquele tempo a informatização dos meios de comunicação já mostrava a sua força e vocação para rápidos avanços. A partir de 2007, quando a Agência A TARDE passou a produzir e enviar também textos, a cobertura completa dos fatos mais relevantes acontecidos na Bahia (e mesmo em Sergipe (também área da atuação de A TARDE) passou a ocupar com mais frequência o espaço merecido nos maiores meios de comunicação brasileiros.

Em evidência - Entre os grandes veículos que passaram a dar melhor aproveitamento ao conteúdo jornalístico de A TARDE, destaque para os dos grupos Estado, Folha, O Globo e Jornal do Commercio e portais de notícias na internet como Terra, IG, UOL e Estadão.

A Agência de Notícias A TARDE foi idealizada para atender a uma demanda crescente por parte da mídia nacional e, ao mesmo tempo, constituir-se em mais uma unidade de negócios do grupo baiano, um dos líderes em comunicação impressa e em noticiário online no Norte/Nordeste.

Em seu acervo atual, mais de 1 milhão de imagens em formato digital estão à disposição não apenas de jornais e revistas, como também de editoras e agências de propaganda, dentre outros interessados.

Preparação - Barbosa lembrou que, ainda na fase de elaboração do projeto, ele e o atual editor-coordenador de fotografia, Carlos Casaes, visitaram agências noticiosas dos grupos Folha, O Globo, Rede Brasil Sul (RBS) e Anhanguera (de Campinas/SP). Este último, inclusive, de forte perfil regional, semelhante ao Grupo A

TARDE.

O objetivo destas visitas prévias era, evidentemente, trocar ideias com os gestores das agências, reunindo assim o maior volume de informações úteis ao projeto de uma agência noticiosa própria, levando em consideração seus aspectos técnicos e jornalísticos mais relevantes além das especificidades regionais, já que a Agência de Notícias A TARDE não abre mão de sua identidade baiana.

Apoio - Maurício Villela, coordenador do Centro de Documentação (Cedoc), do Grupo A TARDE, lembra que em 2009 uma equipe de indexação de conteúdo iniciou a digitalização do acervo de edições impressas.

A participação do Cedoc é importante não só no fornecimento de páginas em formato PDF aos clientes, mas também na pesquisa de textos.

Segundo Villela, é grande o interesse do público, mas é expressiva também a demanda de empresas, principalmente das editoras.

"O material procurado é variado e está à disposição também de agências de publicidade e de produtores audiovisuais", conclui Villela.

