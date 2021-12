Agência da Coelba em Itapuã será fechada para obras

A agência de atendimento da Coelba em Itapuã (Rua do Tamarindo,13) será fechada para reforma na segunda-feira, 9. Nesse período, os clientes do bairro e região vizinha poderão solicitar serviços e tirar dúvidas nas duas Agências Móveis que ficarão estacionadas na Praça do Tamarindo. A previsão é que a agência seja reaberta em 14 de dezembro.

O horário de funcionamento das unidades móveis é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O cliente pode ainda se dirigir a qualquer uma das outras nove agências da capital.

adblock ativo