Agência da Caixa Econômica em Salvador é alvo de vandalismo

Uma agência da Caixa Econômica Federal localizada no Comércio, em Salvador, foi alvo de vandalismo nesta sexta-feira, 29.

A unidade, situada nas proximidades do Terminal Náutico da Bahia, amanheceu com a porta de vidro quebrada. Ainda não há informações se a situação foi causada por uma tentativa de arrombamento.

Por meio de sua assessoria, a Caixa Econômica Federal informou que "está contribuindo com as investigações e que todas as informações necessárias foram prestadas às autoridades policiais".

