Agência bancária na Câmara dos Vereadores é alvo de assaltantes

Um assalto ocorreu na manhã desta quarta-feira, 29, na Câmara dos Vereadores de Salvador, no Centro Histórico. O crime ocorreu na agência bancária, situada no interior do prédio.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a ocorrência foi registrada por volta das 11h50, mas ainda não há registros sobre suspeitos e materiais levados durante a ação dos criminosos.

