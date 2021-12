Agência bancária é explodida no Cabula

Uma agência bancária na avenida Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador, foi explodida e teve os caixas eletrônicos arrombados na madrugada desta quinta-feira, 8. O caso aconteceu por volta das 3h30.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom para atender a uma ocorrência de arrombamento a caixas eletrônicos.

No local, guarnições constataram o fato e realizaram rondas, mas não localizaram os suspeitos. Em seguida mantiveram contato com um preposto do banco responsável pela segurança e orientou o mesmo a formalizar a ocorrência na delegacia.

Segundo a Polícia Civil,

o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) já iniciou as investigações sobre a explosão. Imagens de câmeras de vigilância estão sendo analisadas e diligências são realizadas para colher mais elementos que possam identificar e prender os suspeitos.

Ninguém ficou ferido e ainda não há informações se houve subtração de valores. O Draco solicitou perícia do DPT e uma equipe está local.

