Afundamento do ferryboat Agenor Gordilho é suspenso

Foi suspenso o afundamento do ferryboat Agenor Gordilho, que seria realizado neste sábado, 19, na Baía de Todos-os-Santos. O cancelamento foi informado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), que também suspendeu o afundamento do rebocador Vega.

Segundo a Setur, a suspensão ocorreu em razão de pendências por parte da empresa responsável pela operação. A instituição não teria atendido a um dos itens constantes nas Normas da Autoridade Marítima (Normam).

A aparição das manchas de óleo no litoral da Bahia também foi motivadora da suspensão, visto que a secretaria é um dos órgãos envolvidos na força-tarefa para a resolução do problema. Uma nova data deve ser anunciada, após a regularização da situação.

