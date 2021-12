Afro XXI: chefes de Estado buscam aprovar diretrizes contra racismo

A presidente Dilma Rousseff abriu, às 10h30 deste sábado (19), a cerimônia de encerramento do Encontro Iberoamericano de Alto Nível em comemoração ao Ano Internacional dos Afrodescendentes (Afro XXI), no Palácio do Rio Branco, em Salvador. "Esse encontro é, para nós, muito importante, porque nele encontramos também um pouco com nós mesmos", disse a presidente.

No último dia do Encontro, chefes de Estado e representantes de 14 países buscam aprovar a Declaração de Salvador, documento que traça diretrizes para o combate ao racismo e ações afirmativas de reparação para as populações afrodescendentes.

"O último Censo indica que mais de 50% da população se considera afrodescendente e isso é muito importante, porque acredito que somos em termos de país, um dos mais populosos com povos que vieram da África. Na nossa cultura, na nossa visão de mundo, na nossa forma de viver e fazer todas as atividades, temos componente muito forte que trazemos na formação da própria nacionalidade brasileira. Temos uma relação que tem que ser cada vez mais forte porque significa que estamos olhando para uma das raízes mais importantes da formação de nossas culturas", disse Dilma.

Após o pronunciamento da presidente, o governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner, falou aos chefes de 14 países. Para a deputada Epsy Alejandra Campell Barr, representante da Costa Rica, é inaceitável que ainda exista, por parte dos Estados, bloqueios à criação de variáveis que possam possibilitar às pessoas perceber as desigualdades sociais.

Mesmo assim, a deputada costa-riquenha elogiou o comprometimento com a causa afrodescendente. “A implementação da Seppir [Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial], que considero uma conquista do movimento negro, é um avanço não apenas para o Brasil, mas para toda a região”, afirmou.

A representante da Costa Rica sugeriu, ainda, a criação de um fundo global afrodescendente dentro da Organização das Nações Unidas (ONU), possibilitando o acompanhamento, monitoramento e consulta permanente das comunidades afrodescendentes.

O relatório oficial sobre as discussões ocorridas nos dois dias de Afro XXI foi feito pelo diretor adjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Niky Fabiancic, que ressaltou a necessidade de implementação de políticas públicas para a comunidade afro, que representa cerca de 20 a 30% da população total do planeta.

“Este encontro reuniu esforços do âmbito latino-americano, caribenho e de países da África, em Salvador, capital afrodescendente da América Latina, constituiu um marco para contribuir para a visibilidade e o reconhecimento das contribuições da populações afrodescendentes do nosso continente”, disse.

Chefes de Estado – Além de Dilma Rousseff, estão presentes no encontro os presidentes de outros três países: Jorge Carlos Fonseca, de Cabo Verde; José Mojica, do Uruguai; e Alpha Condé, da república da Guiné.

Após o encontro, às 16h, a presidente brasileira e o governador Jaques Wagner visitam o Museu Nacional da Cultura Afrobrasileira (Mucab), na Rua Chile. Às 18h, Dilma e Wagner assistem, no Pelourinho, ao show de encerramento do Afro XXI.



