Afoxé Filhos de Gandhy faz doação para a Hemoba

Cerca de 200 associados devem aderir à campanha "Filhos de Gandhy doam sangue pela vida", comparecendo neste sábado, 12, na Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), localizada no bairro de Brotas.

A ação tem o objetivo de contribuir com os estoques de sangue da Hemoba, pois alguns tipos sanguíneos, como O negativo e O positivo, estão em níveis críticos. A campanha tem início no sábado e vai se estender por todo o mês de agosto, em todas as unidades da Hemoba no estado.

De acordo com o diretor de negócios do afoxé Filhos de Gandhy, Orlando Santos, a ideia é voltada para a responsabilidade social da entidade. "Iremos realizar o mutirão de doação, incentivando os associados. Nossa meta é chegar a mil bolsas até o final deste mês".

Ele explica ainda que outras ações são realizadas ao longo do ano. "Em outubro, teremos uma feira de saúde, no Pelourinho", diz o diretor.

Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto, pesar acima de 50 quilos, estar descansado, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, evitar comidas gordurosas nas quatro horas anteriores e ter entre 16 e 69 anos. Menores entre 16 e 17 devem ir com os pais ou responsáveis.

A sede central da Hemoba funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 12h30. O horário de funcionamento de outras unidades pode ser consultado no site hemoba.ba.gov.br.

