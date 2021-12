Afogamentos crescem 6,5% em sete meses

Os casos de afogamentos no trecho da orla coberto pela Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) cresceram 6,5% entre janeiro e julho, com relação ao mesmo período do ano passado.

Só no final de semana passado foram 35 ocorrências, sendo 30 no domingo. Entre as vítimas do dia, está Jonathan Queiroz, 17, ainda desaparecido após três dias de buscas, que serão retomadas na manhã desta quinta-feira, 25.

O dia ensolarado pode ter contribuído para a quantidade de casos, segundo o coordenador de planejamento do 13º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), Grupamento Marítimo (GMar), major Aloísio Fernandes. "Embora tenha feito sol, o mar ainda é de inverno. Continua agitado por causa das fortes correntes", afirma.

Monitoramento

A orla marítima é monitorada pela Salvamar e pelo GMar. A praia do Flamengo, trecho onde o jovem desapareceu, de responsabilidade da Salvamar, é considerada uma das áreas de risco. O rapaz mora no bairro de Itapuã e estava com os amigos no momento do acidente.

Durante dois dias, a reportagem solicitou, mas o GMar não forneceu a quantidade de registros nos trechos sob a sua responsabilidade.

"Ele (Jonathan) desapareceu em uma vala e não sabia nadar. Nessa época chuvosa, o mar está violento, a água perde a transparência por causa do que é levado para o mar, além das características específicas de cada trecho da orla", explicou o coordenador do Salvamar, João Luís Moraes.

Os problemas variam entre a presença de valas, banco de pedras, corrente de retorno e correnteza. Entre as praias que exigem mais cautela dos frequentadores estão Jardim de Alah, praia dos Artistas (trecho conhecido como Aratubaia), Farol de Itapuã, praia do Flamengo, Catussaba (camping), Ipitanga, Farol da Barra e Stella Maris.

Considerando o perigo de qualquer meio aquático, algumas oferecem banho mais tranquilo. Parte delas são as abrigadas (situadas dentro da baía). São assim as praias da Ribeira, São Tomé de Paripe, Periperi, Plataforma, Tubarão, Cantagalo e Boa Viagem. Em Itapuã, as ruas H, J e K também não oferecem tanto perigo, segundo o coordenador da Salvamar.

Outros trechos recomendados para os banhistas são Patamares (em frente à Cabana do Sergipe), Plakaford, Piatã (atrás da casa de eventos Bali) e Porto do Barra.

