Aeroporto tem três casos de furtos de bagagem em seis dias

Nos últimos seis dias, três casos de furto de bagagem foram registrados no Aeroporto Internacional de Salvador. A polícia estima que com a Copa das Confederações, o número de ocorrências possa aumentar.

A suspeita é que seja um grupo especializado em furtos, que se aproveita da distração de passageiros enquanto esperam voos. "Nunca tivemos tantos casos em um período tão curto", diz o coordenador em exercício do posto da Polícia Civil do aeroporto, Erivan Soares.

Ao chegar de Maceió, último sábado, o auditor fiscal Armando Costa, 48, aguardava voo para Barreiras (a 858 km de Salvador). Ele contou que se abaixou para pegar um remédio e teve a bagagem de mão furtada: "Foi questão de segundos".

Segundo o auditor, ele teve um grande prejuízo. Na bagagem furtada havia tablet, carteira com cartões de crédito, dinheiro em espécie, talão de cheques e livros.

Para o tenente PM Joseílton Cruz, há descuido do passageiro: "A gente faz o policiamento, mas o passageiro se distrai e o meliante se aproveita desse descuido para praticar o furto", advertiu.

Ainda segundo o tenente, o fato de se tratar de furto, e de as vítimas não verem os criminosos, dificulta a ação da polícia. "Não sei se já é por causa da Copa, mas os furtos têm aumentado".

Erivan Soares, compartilha a opinião do tenente: "As pessoas facilitam muito. Elas ficam conversando e deixam a mala atrás, onde não conseguem ver. Pode ser que com o aumento do fluxo tenhamos mais casos". Soares revelou que nos dias dos jogos (20, 22 e 30/6) deverá ocorrer aumento no efetivo.

O titular do posto da Polícia Civil no aeroporto, Paulo Araújo, mesmo de férias, falou com A TARDE por telefone. Segundo ele. há áreas no aeroporto que não são monitoradas pelas câmeras. "Essa é a nossa dificuldade. Quem diz a área que quer gravar é a Infraero. É ela que deveria também fiscalizar. Tem um planejamento de aumentar as câmeras, mas só para 2014", reclamou.

A assessoria da Infraero informou que não teria como responder às críticas do coordenador antes do fechamento desta edição.

Câmeras flagram ação - Com base nas imagens que registram um dos furtos, o coordenador em exercício do posto da Polícia Civil do aeroporto, Erivan Soares, descreveu como agem os criminosos. A preferência é por bagagens pequenas, onde geralmente os passageiros guardam notebooks, tablets, carteiras, etc. - e são fácies de transportar.

O modus operandi é especializado. Os furtos não ocorrem nas esteiras e, sim, em momentos de desvio de atenção dos passageiros.

Os criminosos não têm "perfil maltrapilho". Podem agir vestidos com paletó e com base na observação. "Eles se valem de qualquer descuido", disse o tenente PM Joseílton Cruz.

Nas imagens que registram um dos furtos, ocorrido em uma loja do terminal aéreo, o trio de ladrões trabalha com sinais para indicar o momento de agir.

Sinais - As câmeras filmaram uma mulher pedindo informações aos vendedores enquanto um segundo envolvido, usando paletó, observava o local e indicava a bagagem a ser furtada, por meio de sinais, a um terceiro homem.

O criminoso, com naturalidade, aproxima-se de um carrinho de bagagem, onde as malas de um passageiro estão. O homem que já carrega uma mala furta o objeto do passageiro e sai caminhando. Logo em seguida, os outros dois saem do local, sem despertar suspeitas.

Estrangeiros - Apesar do registro das câmeras de segurança, o policial informou que não foi possível ver detalhes do rosto dos criminosos. "Teve um grupo de peruanos que foi preso em 2005 e agia em todo o Brasil. A gente investiga se há alguma relação", destacou Erivan. A orientação da PM é que o passageiro mantenha a bagagem próxima de si, dentro do campo de visão.

