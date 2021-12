Aeroporto tem operação contra entrada de drogas

Ao longo dessa semana, de 25 a 29, ocorrerá no Aeroporto Internacional de Salvador a operação conjunta "Céu Azul". O foco principal é o combate à entrada de drogas, armas e contrabando no estado. Cães de faro serão utilizados na ação.

As fiscalizações serão realizadas pela Receita Federal, polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Polícia Técnica (DPT) e Coordenação de Operações Especiais (COE PC), que foram convidadas pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil, a integrar a operação.

Equipe K9

A cadela pastor-alemão Cora da Receita Federal e o seu condutor, o auditor Klaus Schlucking, irão colaborar com os trabalhos. A dupla forma a Equipe K9 da Bahia (K9 é uma sigla de padrão internacional, cuja pronúncia, em inglês, remete à palavra canine, "canino" em português).

O objetivo com a participação da dupla é aumentar a eficiência das fiscalizações, com um cão farejador atualmente com idade e treinamento adequados, cuja principal especialidade é a localização de entorpecentes.

Contrabando e Descaminho

Na fase de preparação da operação, a Receita Federal atuou na análise e seleção de voos a serem fiscalizados. O foco nas escolhas foi a repressão ao contrabando e descaminho.

Como a atuação principal ocorrerá em voos domésticos, para as mercadorias com importação irregular encontradas, será aplicado o procedimento administrativo de perdimento, em que não há possibilidade de reaver os bens com o pagamento dos tributos devidos.

Será elaborada também representação para fins penais, para que o proprietário da mercadoria responda criminalmente pelo contrabando ou descaminho.

