Aeroporto recebe nova torre de controle aéreo

O Aeroporto Internacional de Salvador vai operar, a partir de agora, com uma nova torre de controle aéreo. O equipamento, previsto para ser entregue em 2014, foi inaugurado em cerimônia oficial, realizada na manhã desta terça-feira, 31, em espaço ao lado do terminal aeroportuário.

A torre de Salvador e a de Campinas (SP) são as duas mais alta do país, com 66 m. Ela vai substituir a anterior, que tinha apenas 12 m. A instalação do equipamento na capital integra uma das etapas de preparação para os jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

A estrutura, que conta com dispositivos de última geração e tão modernos quanto os utilizados em aeroportos internacionais, foi instalada com o intuito de agilizar pousos e decolagens na capital.

Por meio da nova torre, técnicos do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Salvador (DTCEA-SV) poderão monitorar um raio de sete quilômetros de distância, uma área que equivale a 40 campos de futebol.

De acordo com o diretor-geral de controle do espaço aéreo, brigadeiro Carlos Aquino, a inauguração marca o início de uma etapa de modernização do aeroporto da capital.

"Hoje contamos com um sistema digital de operação que acompanha a evolução dos equipamentos de monitoramento. Agora, nosso trabalho será realizado com maior nível de segurança e confiabilidade", explicou.

Além de oferecer mais segurança dos pousos e decolagens, a nova estrutura será capaz de aumentar a capacidade de voos na capital baiana.

Atualmente, o aeroporto opera com o maior volume de movimento de tráfego aéreo da região Nordeste - com aproximadamente 105.000 aeronaves controladas durante o ano.

No ranking nacional, ele ocupa a 8° posição no ranking nacional em movimento de passageiros. "Está em fase de projeção a construção de uma nova pista. A nova torre dará conta de monitorar toda a estrutura já existente e as novas intervenções", disse.

Operação assistida

Apesar de entregue oficialmente nesta terça, a torre já havia iniciado as atividades em operação assistida. Até 14 de junho, ela vai dividir as funções com a torre antiga até que todos os procedimentos de monitoramento aéreo sejam realizados exclusivamente pelos equipamentos digitais.

Por meio do novo sistema, a saída de aeronaves será operada com um controle integrado. Em uma única tela, é possível saber a temperatura do ar, da pista, a direção dos ventos, entre outros recursos.

"A nova torre ocupa um espaço estratégico dentro do aeroporto. A partir dela, temos uma ampla visão de toda a estrutura, o que não era possível na torre antiga. O local onde era realizado o monitoramento era muito próximo ao terminal de passageiros, o que gerava ruídos e dificultava a operação", explicou o diretor geral da DTCEA-SV, brigadeiro Aquino.

adblock ativo