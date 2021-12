Aeroporto opera com normalidade após receber novo carregamento de combustível

Três veículos com carregamento de combustível chegaram no Aeroporto Internacional de Salvador nesta segunda-feira, 28, garantindo o funcionamento normal do terminal aeroviário na manhã desta terça, 29. A carga foi escoltada por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Exército desde a refinaria em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com PRF, também na tarde desta segunda, um outro caminhão, com combustível para veículos de emergência, foi escoltado até o município de Senhor do Bonfim (a 384 quilômetros de Salvador). O veículo partiu da cidade de Riachão do Jacuípe.

Diversas cidades da Bahia e do Brasil ainda continuam sem o fornecimento de combustível e outras mercadorias. Isso ocorre devido à greve dos caminhoneiros desde o dia 21 desde mês. A categoria entrou no 9º dia de paralisação nesta terça.

Veículo com combustível chegou escoltado no município de Senhor do Bonfim

adblock ativo