Aeroporto inicia entrega de check-ins com nova configuração

Nesta quarta-feira, 5, o terminal de passageiros do aeroporto de Salvador terá a entrega da primeira fase da readequação da área de check-in das companhias aéreas. O layout em linha substituirá as ilhas de atendimento, ampliando o espaço disponível para circulação de passageiros.

A obra está dividida em fases a fim de reduzir impactos nas operações. A primeira contempla a substituição da ilha 1 por 18 balcões lineares, sendo 8 já ocupados pela AZUL e mais 10 a serem entregues no dia 15 de setembro para operação da GOL – mais duas ilhas serão substituídas ainda em 2018, antes da alta estação.

Além da alteração do layout, será implantado também no primeiro semestre de 2019, 30 totens de autoatendimento unificado e um novo sistema de check-in para uso compartilhado pelas companhias aéreas. As mudanças darão mais agilidade ao processo e possibilitarão a ampliação do atendimento sem a necessidade de acréscimo de equipamentos.

A previsão é de que, até maio de 2019, todas as empresas concluam a migração para os 52 balcões dispostos em linha.

Outra novidade prevista para o próximo ano é a adoção de sistema automatizado de transporte, inspeção e manuseio de bagagens, adequado ao mais alto nível exigido pelas agências reguladoras europeia e americana. A nova tecnologia aumentará a rastreabilidade e a segurança para passageiros e companhias aéreas, por meio da disponibilização de leitores de bagagens de 360º e tomógrafo para inspeção em 3D.

