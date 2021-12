Aeroporto funciona em regime especial no fim de ano

Para evitar problemas causados pelo aumento do fluxo de passageiros devido ao Natal e Ano Novo, a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) apresentou medidas para a Operação Fim de Ano do setor aéreo, que já começou no Aeroporto de Salvador e em outros do Brasil.

Entre as medidas, anunciadas em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), estão o aumento, entre 10 e 12%, no número de funcionários, disponibilização de voos extras para os destinos mais procurados e oferta de aeronaves reservas.

O objetivo é evitar transtornos com filas, atrasos, cancelamentos de voos e o overbooking - quando as companhias aéreas vendem mais passagens do que o número de assentos nos aviões.

Aumento - Com a chegada das festas de final de ano e da alta estação, o aeroporto de Salvador deverá ter aumento de cerca de 20% no número de passageiros em dezembro, janeiro e fevereiro, comparado à média anual de nove milhões de pessoas transportadas.

Nestes meses, o fluxo de pessoas deverá ser de três milhões, representando aumento de 10%, em relação ao mesmo período do último ano. Reclamações podem ser feitas pelo site da Anac, pelos telefones 0800 725 4445 (Anac) e 0800 727 1234 (Infraero) ou nos postos de atendimento presencial localizados nos principais aeroportos.

