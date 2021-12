Aeroporto disponibiliza nova área de embarque a partir desta quinta

A rotina dos passageiros que viajam pelo Aeroporto Internacional de Salvador vai mudar a partir desta quinta-feira, 18. O embarque doméstico, que atualmente opera no primeiro pavimento, passará a ser feito no segundo pavimento (acima da Praça de Alimentação), em uma nova estrutura, mais ampla e funcional.

Após passar pela revista pré-embarque, onde ficam os detectores de metais e raio-x de bagagem de mão, os passageiros descerão pela área restrita para acessar os portões de embarque, passando pela futura área comercial do Aeroporto. As escadas rolantes e elevadores estão localizados numa loja Duty Paid, que está em fase final de reforma.

Até junho, a nova área de pré-embarque contará com nove canais de inspeção, três a mais que o número atual, além de portão automatizado de leitura de cartão de embarque.

No final do mês de outubro, o fluxo de embarque unificará voos domésticos e internacionais. Os passageiros passarão pelos mesmos canais de inspeção e seguirão até os seus respectivos portões de embarque, que podem ser no píer de aeronaves já existente ou no novo píer, em fase final de construção.

