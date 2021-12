Aeroporto de SSA sofre 'rápida queda de energia' nesta sexta

Uma queda de energia por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira, 17, apagou todas as telas de informações sobre voos no Aeroporto Internacional de Salvador.

Segundo a assessoria, o aeroporto sofreu apenas uma "rápida queda de energia", o que durou aproximadamente 10 minutos. Apesar dos usuários ficarem sem informações sobre voos neste período, não houve atrasos devido ao problema de energia.

Um leitor, que alertou sobre a queda de energia e não quis ter sua identidade revelada, também reclamou do calor no aeroporto soteropolitano. Segundo a assessoria, o problema é causado pela reforma no local, pois uma parte do aeroporto que está fechada causa dificuldade na circulação de ar.

O movimento é grande no final da manhã desta sexta no aeroporto de Salvador, com grandes filas mas sem registro de outros incidentes.

