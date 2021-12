Aeroporto de Salvador volta a funcionar após ter voos cancelados por causa da chuva

O Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães voltou a funcionar normalmente após ter voos cancelados na terça-feira, 26. A operação do equipamento foi suspensa por conta das fortes chuvas que atingiram a capital baiana durante todo o dia.

O equipamento, que apresentou problemas de iluminação, retomou o funcionamento integral por volta das 3h desta madrugada.

>>Chuva forte causa cancelamento de voos no Aeroporto de Salvador

De acordo com o Salvador Bahia Airport, grupo que administra o aeroporto, ao todo foram 45 voos cancelados. Em nota, a assessoria do equipamento informou, ainda, que mesmo com a liberação do fluxo de aeronaves na pista principal, equipes de manutenção e operações permanecem em alerta e atuantes para minimizar os impactos aos passageiros. Em trabalho conjunto, o aeroporto e as companhias aéreas vão realocar os voos afetados durante toda a quarta-feira.

