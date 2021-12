Aeroporto de Salvador unifica embarques doméstico e internacional

A partir das 21h desta segunda-feira, 26, o Salvador Bahia Airport passa a unificar os embarques doméstico e internacional. De acordo com a empresa, o objetivo é melhorar a operação no aeródromo e beneficiar o acesso dos passageiros.

Com a unificação, o embarque internacional ficará no segundo pavimento, no mesmo local onde ocorre o embarque doméstico. Após passarem pelos canais de inspeção, os passageiros vão poder circular no mesmo ambiente. Somente no momento de embarque, os passageiros internacionais serão direcionados ao novo píer.

Inicialmente, os passageiros devem se programar para chegar com antecedência, uma vez que a partir de agora será preciso passar por um processo adicional de inspeção de segurança e de bagagens. Com isso, o tempo de deslocamento do passageiro internacional do check-in à aeronave aumentará em 20 minutos.

Este processo ocorre de forma simultânea, junto com a entrega da primeira ponte internacional do novo píer (ponte 13), quando chega um voo oriundo de Portugal. Este acesso irá abrigar todas as chegadas e partidas dos voos internacionais em Salvador. A entrega total do novo píer ocorre em outubro, quando o aeroporto passa de 11 a 17 pontes de embarque.

De acordo com o Salvador Bahia Airport, a entrega do novo píer representa a ampliação do local de 13 mil m² e abriga seis pontes de embarque. Esta área irá contar com abastecimento por usina de energia solar e sistema de água de reuso.

