Aeroporto de Salvador tem 44,9% dos voos atrasados no início da manhã

Um grupo de aeroviários protestou, no início da manhã desta quinta-feira, 23, no Aeroporto Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães, em Salvador. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Infraero, por causa da manifestação, até as 9h, quando foi realizado o último boletim da situação no local, 44,9% dos voos no aeroporto da capital baiana saíram com atrasos entre 20 minutos e duas horas.



Segundo a empresa aeroportuária, no início do protesto, os aeroviários exibiram faixas no saguão do aeroporto e seguiram para a rampa de bagagens, onde tentam impedir o carregamento das malas dos passageiros nas aeronaves, o que provoca novos atrasos. Ainda segundo a Infraero, apesar da manifestação, apenas um voo foi cancelado na manhã desta quinta, por outro motivo que não foi divulgado.



Já nos demais aeroportos brasileiros, os atrasos já atingiram 35% dos 412 voos domésticos, e 23% dos 31 voos internacionais. O principal caso foi registrado no aeroporto de Brasília, um dos mais movimentados do País, onde oito dos 11 voos domésticos programados para decolarem tiveram atraso.



Mobilização - Após a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de que pelo menos 80% dos funcionários do setor aéreo não entrassem em greve, cujo início estava programado para esta quinta para reivindicar 15% de aumento salarial, o sindicato nacional da categoria (Snea) suspendeu a paralisação e afirmou que o movimento será retomado no dia 3 de janeiro.



"Nós vamos conversar. Falou-se em um reajuste de 8%, que eles colocariam em votação na assembleia de hoje. Vamos ver o que dá para fazer em cima disso", afirma Jorge Honorário, porta-voz do Snea.



Já o presidente do Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo (Saesp), Reginaldo Alves de Souza, disse que a categoria desconhece a proposta de reajuste de 8%, já que não recebeu nenhuma notificação oficial do sindicato patronal. "A assembleia realizada no começo da manhã suspendeu a paralisação. Mas vamos reiniciar a mobilização a partir do dia 3", explica.



Souza criticou, ainda, a decisão do TST de aplicar uma multa de R$ 100 mil por dia caso os sindicatos não cumprissem a meta mínima de 80% dos funcionários trabalhando. "O TST tolheu nosso direito constitucional de greve. É uma mordaça na boca dos trabalhadores. O sindicato das empresas fez uma grande mobilização durante a madrugada para desmantelar nossa mobilização", conclui.

*Com informações da Agência Estado



