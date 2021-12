Aeroporto de Salvador será interditado para manutenção

O Aeroporto Internacional de Salvador passará por manutenção entre os dias 15 e 25 de junho. Nesse período, o aeroporto será interditado de 0h45 às 3h45. A ação é necessária para realizar o desemborrachamento da pista.

O serviço de manutenção é realizado regularmente, sendo essencial para a manutenção das boas condições operacionais para os pousos e decolagens realizados no terminal. De acordo com a Infraero, o horário das intervenções foi estabelecido em conjunto com os órgãos que atuam no setor e com as companhias aéreas, buscando minimizar o impacto aos passageiros.

O órgão recomenda aos passageiros que tiverem comprado passagens dentro do período das obras que entrem em contato com a companhia aérea responsável por seu voo para obter informações sobre a necessidade de remanejamento de horários.

adblock ativo