Aeroporto de Salvador reúne entusiastas da aviação no 1º Spotters Day

O Aeroporto de Salvador fará parte do 1º Spotters Day global da VINCI Airports, no dia 17 de novembro. O evento tem como intuito proporcionar acesso exclusivo aos bastidores do aeroporto, especialmente a áreas de pouso e decolagem, para que o público possa conferir de perto diferentes tipos de aeronaves e o know-how técnico aplicado nas operações aeroportuárias.

Serão convidados mais de 200 “spotters” - entusiastas da aviação que vivem em busca de novos ângulos para registros fotográficos de aeronaves e compartilham ativamente sua paixão nas redes sociais. A ação acontecerá de forma integrada no Brasil e em outros sete países da rede de aeroportos VINCI, sendo eles: Japão, Camboja, França, Chile, Portugal, Reino Unido e República Dominicana.

