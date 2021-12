Aeroporto de Salvador recebe R$ 7 mi para concluir obras

As obras no aeroporto de Salvador serão retomadas. A afirmação é do secretário executivo de Aviação Civil da Presidência da República, Guilherme Ramalho.

Em reunião com secretário de Turismo da Bahia, Nelson Pelegrino, nesta terça-feira, 2, ele informou que foram liberados R$ 7 milhões, quantia que zera todos os débitos em atraso nas obras.

De acordo com Pelegrino, um novo cronograma para as obras já está sendo criado. Com este investimento, serão concluídas a parte de check-in, das esteiras e do ar-condicionado.

Ramalho também afirmou que o aeroporto estará na nova rodada de concessão que será anunciada pela presidente Dilma Rousseff. A intenção é triplicar a capacidade do aeroporto de 14 milhões para 40 milhões de usuários.

