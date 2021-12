Aeroporto de Salvador recebe avaliações positivas em Pesquisa de Satisfação

Será divulgada nesta terça-feira, 31, a Pesquisa de Satisfação dos Passageiros realizada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação. Com exclusividade ao Portal A TARDE, foram disponibilizadas informações sobre as notas destinadas ao aeroporto Luís Eduardo Magalhães.

A escala de pontuação vai de 1 a 5, sendo 4 a meta estipulada pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero). O aeroporto de Salvador foi bem avaliado em itens relacionados ao atendimento o público, são eles: cordialidade do funcionário da aduana (4,62), cordialidade dos funcionários da emigração (4,67), cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in (4,66). A nota geral do terminal foi 4,27.

