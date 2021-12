Aeroporto de Salvador promove diálogos sobre turismo étnico e economia criativa

Em homenagem ao dia da Consciência Negra, o Aeroporto de Salvador recebe uma programação especial. Com o tema “Afroinovação: fortalecendo o turismo étnico e a economia criativa”, diversas atividades gratuitas como workshop, debates e exposição fotográfica estarão abertas ao público entre os dias 19 e 30 de novembro.

O evento promovido pelo Aeroporto em parceria com a aceleradora Vale do Dendê, busca dar visibilidade a ideias inovadoras e impulsionar novas parcerias e negócios na Bahia.

Programação

No dia 22 de novembro, das 09h às 11h, funcionários, lojistas e empresas contratadas que atuam no Aeroporto vão participar de workshop sobre a diversidade étnico-racial e as relações sociais. Ministrada por Leomar Borges dos Santos, da Secretaria da Reparação da Prefeitura Municipal de Salvador, a proposta é sensibilizar as empresas que atuam no Aeroporto para os desafios da equidade racial dentro das organizações.

No dia 26 de novembro, das 9h às 11h, no auditório do Aeroporto (2º andar), acontece um talk show sobre turismo étnico: desafios e oportunidades e uma mesa-redonda sobre empreendedorismo afro e economia criativa. O evento vai reunir convidados de destaque nos cenários nacional e internacional, como David Wilson, fundador do site americano The Grio - primeiro site de notícias dedicado à comunidade afro-americana.

E até 30 de novembro, passageiros e demais usuários do Aeroporto de Salvador poderão ver a exposição do fotógrafo Genilson Coutinho. Serão 20 imagens que retratam a vaidade das baianas na composição de suas indumentárias, destacando brincos, colares, turbantes, fitas do Bonfim e outros detalhes.

Para participar o interessado deve fazer a inscrição no link <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQAy0saowvS_0czAKhjDVAIuXCP0-DRbaqk-tFZTQjdYYz4w/viewform>

