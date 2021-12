Aeroporto de Salvador passa a ter voos diários para Fortaleza

Como resultado do pacote de expansão aérea do Governo do Estado, o aeroporto de Salvador começa a ter voos diários para Fortaleza. A nova frequência parte de Salvador sempre às 15h30. Já no sentido contrário, as saídas da capital cearense ocorrem às 13h15.

A ideia do projeto é de implantar 161 voos, por meio das companhias Azul, Gol e Passaredo, com frequência semanal para o interior e para outros estados.

Para o secretário do Turismo do Estado, Fausto Franco, a iniciativa favorece o turismo no estado. "Isto atinge todas as companhias aéreas que atuam no Brasil e coloca Salvador e a Bahia em posição de destaque como destinos turísticos", afirma Fausto.

adblock ativo