Aeroporto de Salvador opera sem transtornos após receber querosene

O aeroporto de Salvador opera sem transtornos na manhã desta segunda-feira, 28. De acordo com a assessoria da Vinci Airports, que administra o equipamento, uma carga de querosene de aviação chegou neste domingo, 27. A quantidade não foi informada, mas, segundo a assessoria, seria suficiente para suprir a atual demanda de voos regulares.

O aeroporto da capital baiana também tem combustível suficiente para dar suporte para aeronaves oriundas de outros aeroportos. No domingo, 31 aviões de outras regiões fizeram uma parada em Salvador para abastecer.

Até as 8h50, nenhum voo foi cancelado no aeroporto de Salvador. Apesar do equipamento ter estoque de combustível, a orientação é que os passageiros com viagens marcadas consultem as companhias aéreas antes de irem ao aeroporto. Isso porque a situação envolvendo aeroportos de outros estados pode afetar um voo na capital baiana.

