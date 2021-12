Aeroporto de Salvador inicia obras para ampliação da área de embarque

O Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães (Salvador-Bahia) iniciou nesta segunda-feira, 1, mais uma etapa de obras para ampliação da área de embarque, com a reforma do corredor que abrange o espaço entre as entradas dos atuais embarques doméstico e internacional.

Após a intervenção, parte do corredor será integrada à área restrita do embarque, dando mais conforto aos passageiros a caminho dos portões que dão acesso às aeronaves. A incorporação conectará o terminal ao novo píer com 6 pontes de embarque, estrutura importante para a ampliação de capacidade do Aeroporto.

O restante continuará como área pública, abrigando lojas e espaços para circulação de passageiros, que contarão com infraestrutura renovada. O corredor receberá uma série de melhorias como a troca da tubulação de ar-condicionado; implantação de sistema de detecção e combate a incêndio, renovação da fiação elétrica e substituição de lâmpadas convencionais por LED.

Mudanças

Visando manter a oferta comercial aos passageiros, a maioria dos estabelecimentos que ocupavam o corredor foi transferida temporariamente para a área dos check-ins, onde há intenso fluxo de pessoas.

Onde antes estavam as lojas das companhias aéreas – que agora ocupam um espaço totalmente renovado próximo ao embarque internacional – agora ficam as marcas “Vx Case”, “Baú Baú”, “Coisas de Vó”, “O Que a Bahia tem”, “Rosa Rangel” e “Segredo dos Deuses”. Próximo ao elevador panorâmico, estão a “Planetinha Bahia” e a “Grandes Pintores”.

Os quiosques da “Soul Dila” e do “Empório do Aço” foram transferidos para a entrada da área de check-in localizada próxima à Praça de Alimentação. O “Point da Cachaça” ficou na mesma direção que o check-in da Avianca.

As exceções ficam por conta da farmácia e da Kopenhagen, que serão transferidas para o segundo pavimento – onde ficará o novo acesso ao embarque, a ser entregue na segunda quinzena de abril. Já o Café Expresso 23 vai se somar às outras opções comerciais da área pública de desembarque, no piso Térreo.

Nova área de embarque

Na segunda quinzena de abril, os passageiros irão desfrutar de um novo acesso ao embarque doméstico no Aeroporto Salvador Bahia. Quem viajar para os destinos dentro do Brasil vai acessar os portões de embarque a partir do segundo pavimento, em vez do primeiro pavimento - como é feito atualmente.

Após passar pela revista pré-embarque (onde ficam os detectores de metais e raio-x de bagagem de mão), os passageiros descerão pela área restrita para acessar os portões de embarque, passando pela futura extensão da área comercial do Aeroporto.

