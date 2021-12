Aeroporto de Salvador inicia obras no terminal de passageiros nesta quinta

A partir desta quinta-feira, 2, o aeroporto internacional de Salvador inicia uma nova etapa das obras de requalificação, que vai afetar diretamente as áreas de circulação de passageiros.

Segundo a Vinci Airports, empresa que administra o terminal, as intervenções envolvem a implantação de novos conjuntos de elevadores e escadas rolantes, que ficarão em um novo local, e a substituição dos sistemas de eletricidade, refrigeração e de proteção e combate a incêndio.

Durante as obras, serão colocados tapumes próximos às últimas portas de desembarque doméstico, ao lado dos elevadores e escadas atuais.

Até a conclusão das obras, cuja previsão é março do ano que vem, os passageiros poderão utilizar os elevadores e escadas já existentes. De acordo com a Vinci Airports, a sinalização visual será adaptada para facilitar o fluxo no terminal.

adblock ativo