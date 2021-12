Aeroporto de Salvador implanta sistema de resfriamento sustentável

O Aeroporto Internacional de Salvador realizará intervenções na tubulação de água gelada que alimenta as máquinas (fan-coil) de insulamento de ar frio no terminal de passageiros nesta quarta-feira, 5. A adequação é necessária para a instalação da nova central de água gelada (CAG), prevista para começar a operar em abril de 2019.

Durante o serviço, haverá interrupção do fornecimento de ar frio no terminal, mantendo apenas ventilação mecânica entre 16h desta quarta, e 6h desta quinta, 6. O horário foi programado de forma a minimizar grandes impactos no conforto térmico dos passageiros, já que é um intervalo em que há menor fluxo de pessoas e de temperaturas mais amenas.

Estão sendo substituídos também os dutos de ar-condicionado situados no forro do terminal. A renovação já foi concluída no primeiro andar, e está andamento no térreo e no segundo pavimento.

adblock ativo