Aeroporto de Salvador fica sem energia por mais de 2h após pane elétrica

O Aeroporto Internacional de Salvador ficou sem energia elétrica por aproximadamente 2h20 na madrugada desta segunda-feira, 22. Isso porque, segundo a assessoria de comunicação da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), ocorreu uma pane na rede subterrânea do local.

O apagão ocorreu entre 1h20 às 3h40, quando técnicos da empresa conseguiram normalizar o fornecimento elétrico. Por conta disso, alguns passageiros relataram que tiveram seus voos atrasados.

Ao todo, foram 21 voos impactados, sendo 10 da Gol, cinco da Azul, quatro da Latan e dois da Avianca. Alguns destinos com atrasos no embarque, no início da manhã, foram Guarulhos e Congonhas, em São Paulo; Recife e Petrolina, em Pernambuco; e Fortaleza, no Ceará.

Durante o período da pane, o serviço de check-in era realizado manualmente pelas linhas aéreas. Por volta das 9h50, a assessoria de comunicação da Vinci Airports, empresa que administra o equipamento, informou que todos os voos e serviços já tinham sido normalizados.

Problemas

De acordo com a Coelba, o aeroporto de Salvador passou por dois problemas técnicos. Após a pane na rede elétrica subterrânea, funcionários do local tentaram acionar o gerador, que também apresentou um problema no disjuntor do equipamento.

Questionado pela reportagem do Portal A TARDE, a Vinci Airports não soube informar o período da última manutenção que o gerador passou. A operadora ainda disse que assumiu no dia 2 de janeiro a administração do aeroporto, que antes era de gestão da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos.

