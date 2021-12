Aeroporto de Salvador diz que tem combustível para operar até domingo

Em nota enviada à imprensa na tarde desta sexta-feira, 25, a assessoria de imprensa da Avinci Airports, empresa que administra o aeroporto de Salvador, afirmou que por conta do fechamento de alguns aeroportos no Nordeste e o aumento do número de solicitações de voos alternados para abastecimento, a Concessionária do Aeroporto Salvador Bahia reajustou sua expectativa de autonomia de voo.

E informou garantir operações com a atual reserva de combustível até o próximo domingo, dia 27 de maio. Enquanto as solicitações de voos oriundos de outros aeroportos serão avaliados “pontualmente, a fim de garantir a programação local de voos e assegurar a mobilidade dos passageiros”.

