Aeroporto de Salvador conquista certificado de segurança operacional pela ANAC

Na última segunda-feira, 17, a Concessionária do Aeroporto de Salvador obteve o certificado de segurança operacional emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O documento atesta que as operações no aeródromo ocorrem de acordo com os regulamentos da Agência, principalmente em relação à segurança operacional, manutenção e resposta à emergência aeroportuária.

A obtenção do certificado se deu através da definição dos tipos de operações aéreas que o aeroporto está autorizado a receber, entre elas está a receptação de voos internacionais e aeronaves de grande porte. Além disso, atesta a capacidade do equipamento de cumprir os regulamentos técnicos da ANAC referentes a segurança e emergências – normatização que está de acordo com os padrões estabelecidos pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI).

Entre as medidas para a obtenção do Certificado estão também as obras em andamento no Aeroporto, a exemplo das melhorias implantadas nas pistas principal e auxiliar, como recapeamento, intervenções no acostamento e na área de segurança ao final da pista. Além das obras, que fazem parte do cronograma previsto no contrato de concessão do Aeroporto, foram feitos investimentos no Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndios (SESCINC).

Todas as especificações operacionais estão registradas no Manual de Operações do Aeródromo (MOPS), documento exigido pela ANAC para que o aeroporto receba a certificação. O MOPS contém as condições, padrões e a descrição dos procedimentos que a Concessionária deve seguir de modo a garantir a segurança das operações, dentre outras iniciativas.

