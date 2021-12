Aeroporto da capital registra furtos de bagagem

Só no segundo semestre deste ano, entre julho e novembro, a polícia registrou nove ocorrências de furtos de bagagem no aeroporto de Salvador. Furtos de objetos no interior das malas chegaram a 85 casos, segundo dados da 12ª Delegacia Territorial (Itapuã).

São casos como o de uma estudante de 20 anos, que pediu anonimato, que chegou do Rio de Janeiro domingo passado e teve a mala levada do setor de desembarque.

"Tinha roupas. sapatos, bolsas, todos importados. Incrível a falta de controle na saída das malas, simplesmente pegaram e saíram sem nenhum problema", reclamou a jovem, que calcula prejuízo de cerca de R$ 8 mil.

Segundo a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), o fluxo de pessoas nos aeroportos das grandes capitais deve aumentar, em média, 7%, entre este mês e janeiro, o que pode favorecer os crimes.

A delegada adjunta da 12ª DT, Elaine Laranjeira, disse que o número de furtos de bagagens tem se mantido estável. A maior preocupação é quanto aos furtos de objetos das malas. A dificuldade é identificar se o delito ocorreu na origem ou na chegada.

"Muitos furtos são cometidos por funcionários das empresas. A Infraero não disponibiliza imagens de câmeras, pegamos a relação de quem estava no plantão e chamamos para ouvir. Observamos se ocorrem problemas no plantão daquele funcionário", explicou a delegada.

Segurança

O gerente de segurança do aeroporto de Salvador, Alysson Cabral, disse que a Infraero, que administra o terminal, tem interagido constantemente com órgãos internos e externos, assim como os demais elos do sistema aeroportuário, "para garantir não apenas segurança, mas também conforto a passageiros, usuários e funcionários". Segundo ele, a Infraero investe no aumento do efetivo.

Sessenta e cinco malas foram extraviadas entre julho e novembro (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Cabral explicou que a segurança do aeroporto deve ser garantida pelas polícias Federal, Militar e Civil, cada qual na área em que atua.

A segurança contratada pela Infraero é patrimonial.

Para a delegada Elaine Laranjeira, "deveria haver uma fiscalização maior na entrega das malas".

