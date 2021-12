Aeroporto ainda tem movimento de saída de turistas que vieram para folia

Esta quinta-feira, 15, foi de despedida no aeroporto de Salvador para turistas que vieram passar o Carnaval na cidade. Em uma ação para cativar os visitantes, baianas com roupas típicas davam um “até logo” aos visitantes.

Pela primeira vez na festa, o cearense Bruno Silva, 23, contou que ficava receoso de vir ao Carnaval de Salvador, por conta das histórias de violência que ouvia. No entanto, ao pisar nos circuitos da folia, o sentimento foi outro. “Foi excelente. Me senti seguro, a organização da festa estava ótima. A ideia é voltar no próximo ano e trazer mais amigos”, destacava pouco antes de embarcar de volta para Fortaleza.

A estudante Letícia da Hora, 19, voltava de Milão (Itália), mas resolveu curtir o Carnaval por aqui, antes de seguir viagem para Ilhéus.

Segundo dados da prefeitura de Salvador, o Carnaval movimentou cerca de R$ 1,7 bilhão, com destaque para o setor hoteleiro, que teve média de ocupação de 93% e pico máximo de 96%.

Na segunda-feira, no Wish Hotel (Campo Grande), o titular da Secretaria de Turismo estadual, José Alves, divulgou os números do Carnaval na Bahia: 2,1 milhões de turistas, 750 mil em Salvador. Os estrangeiros eram cerca de 10% dos visitantes, a maioria de países como França, Chile e Argentina.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

