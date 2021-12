Aeronautas e aeroviários param por 2h em Salvador

Aeronautas e aeroviários realizam nesta quarta-feira, 3, uma paralisação das 6h às 8h, no aeroporto internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães, em protesto por conta da campanha salarial. A ação integra um movimento nacional, liderado pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil da CUT (Fentac).

De acordo com o diretor da subsede na Bahia do Sindicato Nacional dos Aeroviários, André Carvalho, há em todo o estado cerca de 350 aeroviários - trabalhadores das companhias aéreas e de serviços auxiliares que trabalham em terra.

No entanto, somente os que atuam no aeroporto de Salvador devem paralisar. Os de Vitória da Conquista, Ilhéus e Porto Seguro não farão parte do protesto. Carvalho disse que a previsão é que não sejam realizados diversos serviços como check-in e carregamentos de bagagens. "Os comandantes estarão de braços parados. Vamos parar aeroportos centrais", afirmou.

A escolha do horário, segundo ele, é por conta de ser uma faixa de maior movimentação de aeronaves. Carvalho destacou, ainda, que a categoria pretende respeitar a exigência de 30% do efetivo trabalhando, mas não soube informar o quantitativo não paralisará no aeroporto de Salvador. "Vai ter gente trabalhando, mas não sei quanto. Minha vontade era não ter ninguém para as empresas terem um baque", acrescentou.

Negociação

Carvalho contou que, após diversas rodadas de negociação, as empresas aeroviárias não aceitaram a proposta da Fentac de 11% de aumento do salário e de benefícios como tíquete alimentação e refeição e seguro de vida.

No início da negociação a Fentac chegou a apresentar proposta de 20% de aumento dos itens citados, mas reduziu a porcentagem na última rodada, ocorrida no último 27 de janeiro, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

"Mesmo assim, as empresas negaram e ofereceram o INPC parcelado e sem retroatividade", ressaltou Carvalho. A data-base da categoria é 1º de dezembro.

De acordo com a Fentac, um estudo da Subseção do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) na federação mostrou que o formato oferecido pelas empresas trará prejuízos ao bolso dos trabalhadores. Segundo a Fentac, as perdas salariais oscilariam entre 53,16% e 96,22% de um salário mensal ao longo do período em que o reajuste é aplicado.

Empresas

Por meio de nota, o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) informou que, desde o início das negociações com as representações sindicais, seis propostas foram apresentadas, mas todas foram recusadas.

O sindicato que representa as empresas informou, também, que a primeira proposta feita aos trabalhadores contemplava "garantia de emprego para todos os trabalhadores da aviação". Na última delas, foi oferecido reajuste salarial que recompõe o INPC de forma parcelada, além de aumento de 11% retroativos a dezembro nos benefícios como vale alimentação, vale refeição, seguro de vida e diárias nacionais.

Segundo o SNEA, de janeiro a setembro de 2015, um dos piores anos da história da aviação comercial brasileira, as companhias aéreas acumularam prejuízo líquido de R$ 3,7 bilhões, de acordo com os dados mais recentes da Anac.

Sobre os prejuízos para os consumidores, o SNEA informou que as empresas aéreas estão tomando "todas as medidas para preservar a viagem dos passageiros, não apenas nesta semana, mas também durante todo o Carnaval".

Nacional

A previsão da Fentac é que a paralisação afete, em todo o país, 300 voos em 12 aeroportos, o que segundo a entidade corresponde a 10% da malha aérea nacional. A previsão é que o protesto ocorra nos aeroportos de Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ), Galeão (RJ), Viracopos (SP), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Brasília (DF), Salvador, Recife (PE) e Fortaleza (CE).

"A greve é o último recurso que temos para expressar às empresas que elas precisam valorizar e reconhecer o trabalho dos profissionais da aviação que são responsáveis pela segurança nos voos e pelo ótimo desempenho do setor", afirmou, em nota, o presidente da Fentac, Sérgio Dias.

Após as paralisações, os sindicatos dos aeronautas farão assembleias a partir das 9h30 para avaliar a continuidade do movimento grevista amanhã ou pela suspensão temporária.

