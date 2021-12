Aeroclube: delegada admite que assaltos ocorrem na área

De acordo com a titular da 9ª Delegacia Territorial (9ª DT - Boca do Rio) , Rogéria Araújo, nesse trecho da orla costumam ocorrer assaltos aos moradores que utilizam o espaço, principalmente durante as caminhadas.



"É uma área onde alguns usuários de drogas praticam roubos a transeuntes", admite a delegada.



A TARDE solicitou a ela, na última terça-feira, dados referentes ao números de assaltos na região. No entanto, apesar de ter confirmado que encaminharia os números, a titular não respondeu a telefonemas nos últimos dois dias, até o fechamento desta edição.



A aposentada Fátima Lago, 58, reclama de insegurança: "Tem que refazer tudo e dar segurança com urgência".



O engenheiro Jorge Neves, 53, conta que já foi vítima de assalto atrás do Aeroclube. "O cara veio, apontou a arma para mim e levou meu celular. As autoridades têm que buscar valorizar essa área", pede o engenheiro.



Moradores ratificam ainda que usuários de drogas costumam circular pela região.



Policiamento - O major da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (39ª CIPM), Jarbas Carvalho, responsável pelo policiamento na área, considera que a incidência de roubos a transeuntes na região é baixa. "Ocorrem um ou dois fatos e o cidadão diz que ocorreram vários", reclama.



Segundo o oficial, de abril até 26 de junho foram registradas cinco roubos a transeuntes, entre o Jardim de Alah e Patamares (incluindo a Boca do Rio), e quatro roubos de veículos no trecho.



O policiamento é feito na área com três duplas de policiais que fazem rondas a pé pela manhã e à noite. "Se fosse uma área que tivesse tanta ocorrência, não teria a presença de tantas pessoas", acrescenta o major.



Além do policiamento a pé, uma dupla de PM faz ronda de bicicleta. Apesar do relato de moradores e de frequentadores da área, o major diz ainda que o local não costuma ser utilizado por usuários de drogas. "Não é utilizado como uma prática comum, mas aleatoriamente pode ocorrer, mais na madrugada", diz.

adblock ativo